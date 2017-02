AL DESNUDO

Por: Édgar Rodríguez H.

El pasado sábado 11 de febrero José Ignacio Peralta Sánchez cumplió un año al frente del gobierno del estado y el resumen de resultados puede hacerse desde dos ópticas diferentes. El saldo siempre será negativo para aquellas voces que compitieron al lado de ex candidato perdedor al gobierno del estado y actual senador plurinominal, Jorge Luis Preciado Rodríguez, de otra forma no se entendería el por qué no tocan ni con el pétalo de una rosa, a la mayoría de ediles panistas, quienes desde su trinchera también tienen una gran responsabilidad en la prestación de servicios para la población.

Al gobernador se le ha reprochado o criticado el que no haya resultados considerables en materia de seguridad, aunque hay avances, la sociedad no los percibe, falta mucho por hacer, pero esta tarea no sólo depende del gobierno estatal, sino también de los gobiernos municipales. Debe entenderse que sólo con la suma de esfuerzos, en el que también se incluye al gobierno federal, es como se logrará avanzar mucho más rápido para resolver los problemas de inseguridad.

La otra óptica, es la de los saldos positivos registrados en un año, que cobra relevancia partiendo del estado lamentable de las finanzas públicas, herencia del ex mandatario Mario Anguiano Moreno y sus ex funcionarios señalados por el Órgano Superior Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

Por el quebranto financiero de las arcas estatales, sanear las finanzas pronosticaba una tarea complicada con mínimos resultados a corto plazo. De ahí que se deben reconocer el orden financiero alcanzado en la administración estatal a un año de que JIPS asumió el ejecutivo estatal. Esto no quiere decir que todo está resuelto, pero si hace suponer que en los que resta de su gobierno, poco menos de cinco años, se podría estar hablando de un escenario totalmente diferente al heredado por MAM.

A uno de seis años del gobierno del JIPS, hablar de un ahorro de 450 millones de pesos cobra relevancia por el hueco financiero ya señalado, pero sobre todo porque abona a que durante el presente año los resultados en materia de servicios y beneficios para la población sean más tangibles.

El uno de octubre pasado en su primer informe de gobierno y ayer en un medio de prensa escrita, JIPS dio a conocer puntualmente los logros alcanzados, principalmente los beneficios dirigidos a los grupos vulnerables y a los sectores productivos, así como lo hecho en educación y en deporte. Por ello, sorteadas las deficiencias financieras durante el primer años de su gobierno, es factible que se pueda hablar de mejores cosas para Colima. La ruta ya está trazada y solo resta hacer los ajustes en las áreas en donde los resultados no han sido los esperados.

Queda claro que si todos estos beneficios y resultados no fueran reales, seguramente se estaría viviendo en un estado continuo de inconformidades y manifestaciones contra el gobierno por parte de los colimenses. Sin embargo, la inseguridad provocada por los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, han impedido que los ciudadanos de bien acudan a sus trabajos, a la escuela, a realizar sus compras e incluso a divertirse a las fiestas patronales de los municipios sin ningún temor.

*La aparición de del ex gobernador Mario Anguiano Moreno en la cabalgata nocturna de Villa de Álvarez, estuvo totalmente planeada y escenificada para causar los efectos que todos ya conocen. Mientras que para unos fue un reto hacia al actual mandatario estatal, José Ignacio peralta Sánchez; para otros, resultó una burla para el pueblo colimense.

*Una encuesta realizada por El Universal, revela que para la elección del nuevo gobernador del Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene una ligera ventaja sobre el Partido Acción Nacional (PAN) y hay una fuerte presencia de Morena en la entidad. En los careos entre candidatos, el abanderado priista, Alfredo Del Mazo, vencería en casi todos los escenarios, salvo en los que el contendiente panista es José Luis Durán o la senadora Laura Rojas. En esos casos, la ganadora es Delfina Gómez, de Morena.

*La violencia vinculada a la delincuencia organizada está golpeando a los principales destinos turísticos del País. En Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos se han registrado, en el inicio de este año, enfrentamientos armados, persecuciones, ejecuciones múltiples, hallazgo de cuerpos torturados y narcomensajes. En lo que va de 2017, al menos 36 personas han sido asesinadas en el Municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, de acuerdo con un recuento de reportes de la Procuraduría estatal y notas periodísticas. Consiga una nota a ocho columnas del diario Reforma en donde afortunadamente no aparece Colima.

