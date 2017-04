¿A QUIÉN CULPAR POR LA MUERTE DE LA ESTUDIANTE PAOLA?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La lamentable muerte de la estudiante Paola Nande Zamora de 12 años ocurrida en la escuela secundaria Enrique Corona Morfín de esta capital ha consternado a la sociedad colimense por la denuncia pública que hicieron sus padres, pues el maestro Alejandro y la señora Gladis Yerania, acusaron a las autoridades educativas del fallecimiento por cierta negligencia o falta de atención oportuna, señalan a la Cruz Roja que no fue llamada pronto y que tampoco llegó a tiempo, a una maestra de nombre Ruth que impartía clases que no la atendió adecuadamente, al Director del plantel por indolente al acudir hasta los diez minutos y al titular de la Secretaría de Educación, Oscar Hernández por haber dado una declaración sobre su fallecimiento fuera de la realidad, ya que afirmó que su hija tenía una enfermedad que nosotros ignorábamos.

En su denuncia pública el padre de la estudiante reconoce estar muy dolido y que sabe entender de desgracias naturales, pero que no le dieron la atención digna, oportuna y pide la remoción de Nacho, Director de la Escuela Secundaria señalándolo como responsable por este grave problema, que le valió madre, así dijo, y justifica que debe ser removido, y pidió también la renuncia de Oscar Hernández, como titular de Educación ya que no informó conforme a la realidad y porque ha sostenido indebidamente al Director de este plantel.

¿NEGLIGENCIA ESCOLAR O MUERTE NATURAL?

El relato público de los padres de Paola hacen suponer a la ciudadanía que no se le dio el trato digno ni adecuado en forma oportuna a Paola, sin embargo la información de la otras partes, de la maestra Ruth, maestros, directivos, inclusive alumnos afirman que participaron corriendo avisar sobre este problema, todos aseguran que si cumplieron los protocolos escolares como marca el reglamento y hay evidencia para una investigación, señalan que la maestra Ruth al momento de su desmayo ocurrido aproximadamente a las 8:43 am envió inmediatamente a tres alumnos, uno para llamar al director, otro al prefecto y otro más algún maestro para que la auxiliara, los directivos hicieron el reporte al 911 a las 8: 45 am, tan solo dos o tres minutos después del desmayo como marca el protocolo y hay evidencia en el C4 de la Secretaría de Seguridad y a los 7 minutos llegó la ambulancia, además de que rápidamente corrieron a la clínica del Imss que está a media cuadra y a la farmacias del Dr. Simi para pedir a un médico quién rápidamente corrió y la asistió como a los tres minutos.

EL DICTAMEN MÉDICO PRECISA LA CAUSA; ANEURISMA CONGÉNITO

La Procuraduría de Justicia del Estado emitió un boletín oficial en relación a la muerte de Paola, señalando lo siguiente: 1.- Ante el reporte de lo que había ocurrido en dicho plantel, personal de la dependencia llevó a cabo una investigación en el lugar, mediante la cual se pudieron descartar causas externas o hechos violentos que le hubieran provocado el deterioro de la salud y posteriormente la muerte. 2.- De acuerdo al certificado expedido por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la menor falleció a consecuencia de una aneurisma cerebral causada por un problema congénito, según la explicación de los especialistas en neurocirugía. 3.- Dicho diagnóstico de los médicos señala en términos técnicos que la razón del deceso de la adolescente, es una hipertensión intracraneal, hemorragia cerebelosa y ruptura de aneurisma, situación que pudo haber ocurrido en cualquier momento de su vida, por tratarse de un mal congénito.

ATIENDE LA QUEJA DE LOS PADRES EL GOBERNADOR

El gobernador Nacho Peralta, sensible y consternado recibió a los padres de familia para atender personalmente su queja pública con el compromiso de realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades conforme a derecho y aprovecharon los padres según su misma versión que otra de sus hijas que estudia medicina le propusieron al ejecutivo estatal promover un programa de prevención escolar y primeros auxilios denominado “Paola”, nombre de la hija que falleció, señalando que la P significaba protección, A atención, O organización, L labor, A acción, palabras claves indispensables para organizarse y activarse en las escuelas ante estos problemas.

REFLEXIÓN SOBRE EL LAMENTABLE FALLECEMIENTO

El maestro Juan José Peña Martínez hace una excelente reflexión pública en su Facebook sobre este trágico fallecimiento de Paola, reconociendo el dolor de sus padres, pero narrando algo muy similar que le ocurrió hace un año con 20 días viviéndolo en carne propia, resulta que su esposa Angélica Rodríguez, siendo maestra a los pocos metros de la Corona Morfín se desvaneció, y que a pesar de que le hizo toda la lucha por salvar su vida igualmente falleció, prácticamente en sus brazos y que nadie pudo hacer nada, a pesar que como maestro él tenía experiencia en primeros auxilios, murió por un problema natural también de un aneurisma cerebral, dice que la vida de su esposa se le fue en sus manos a escasos metros de esa misma secundaria.

Pero es natural la acción de unos padres como los de Paola, dolidos, consternados, desean que se deslinden responsabilidades legales, si es que hubo negligencia de maestros o directivos del plantel en los trágicos momentos de los hechos, aunque reconocieron que no afirman que si se le hubiera atendido urgentemente se hubiera salvado, y si vale la pena tomar en cuenta lo que expuso la hermana de Paola que se analice la posibilidad de organizar un modelo estatal a seguir en protocolos de primeros auxilios y prevención de la seguridad escolar que sea autorizado por el Congreso Local, reconociendo que los protocolos de hoy son formatos federales e internacionales que no obligan a las dependencias de salud en asumir su responsabilidad en las escuelas, no hay capacitación en primeros auxilios, pues Protección Civil las hace pero no tiene personal médico, pero tampoco son responsables los maestros de las enfermedades y accidentes de los alumnos, ellos fueron contratados y preparados para dar clases, es una simple reflexión, dicha gran escuela por su tamaño requiere de un médico simplemente. Pero ojalá pronto esta familia encuentre la paz interior que es lo más importante.

