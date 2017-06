“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

No sé cuál sea la tirada que tenga en mente, a qué se atiene o quién puede estar detrás de él protegiéndolo, pero lo que está haciendo el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, debe ser motivo de un análisis exhaustivo, pues lo que acaba de realizar apenas este miércoles en su municipio es un abierto desafío a una autoridad que tiene todas las de ganar.

No sé si el propósito es buscar un enfrentamiento directo, para hacerse la víctima ante la población, principalmente de su municipio, o si de plano ya perdió piso, o si esa fue la instrucción que le dio quien pudiera estar manejándolo… pero vamos por parte.

El alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, que se envalentonó desde que el Poder Judicial de la Federación, le concedió un amparo para no ser destituido del cargo una vez que la mayoría del Congreso constituido en jurado de procedencia determinó separarlo del cargo acatando la sentencia de la Sala Regional Especializada en materia electoral que lo encontró responsable de haber hecho campaña en favor del ex candidato a gobernador del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez, durante la elección extraordinaria de 2016.

Bueno el caso es que desde que salió a los medios a decir que aspira a ser reelecto en la alcaldía de Cuauhtémoc, como parte de una campaña que lo lleve a seguir en el ánimo de la gente, ha estado adoptando una serie de acciones, aun cuando con ellos se viole la ley, como es el caso que nos ocupa.

Bueno resulta que la última, –bueno, la última hasta ayer, eh–, de Rafael Mendoza, fue que pasándose por el arco del triunfo la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, la instrucción directa de la titular de la Secretaría de esa área, Gisela Méndez, desoyendo la llamada que le hizo la funcionaria estatal y de saber con exactitud que no tiene ninguna autoridad, por mucho que sea el alcalde de un municipio, bueno pues Mendoza Godínez, arrancó este miércoles con un servicio público de transporte a base de motocicletas o mototaxis.

Eso de plano viene a ser un franco desafío, no tanto a la Secretaría de Movilidad, que es la autoridad responsable de proponer al titular del Ejecutivo del Estado, autorizar o no, la inclusión de más vehículos, sino al propio Gobernador del Estado y al Congreso del Estado, a quien les manda el menaje de “…a mí me vale su Ley de Movilidad…”, como asumiendo actitudes al más puro estilo de la “Ley de Herodes”, ¿se acuerdan de esa película?

La acción que ayer emprendió Rafael Mendoza, fuera de toda legalidad, no lo hace ver más valiente porque se estaría enfrentando al Ejecutivo del Estado, sino que lo retrata de cuerpo entero como un ignorante de la ley y que ese arrebato le pudiera acarrear consecuencias que tal vez no se sentó a analizar.

Nuestro marco legal vigente dice que los ciudadanos podemos realizar todo lo que las leyes no nos prohíban; pero una autoridad solamente puede realizar lo que nuestras leyes le ordenan, y lo que acaba de realizar Mendoza Godínez, está fuera de toda legalidad, aun cuando atrás de él esté un grupo de corifeos que en aras de tratar de ganarse su gracia para que los impulse o los apoye para tratar de ganarse otra candidatura, le aplauden todo y le festinan y aplauden, cuando como ellos como parte de la autoridad que gobierna un municipio, debiera ser los primeros en llamar al orden al alcalde.

¿Cuál fue la barrabasada que cometió?…

Pero bueno ¿cuál fue la acción fuera de la ley que cometió Rafael Mendoza?…. pues resulta que tuvo la feliz ocurrencia, no sé si porque su padrino político el ex candidato a gobernador por el partido al que pertenece le vendió la flotilla de motocicletas que utilizó durante su campaña político electoral, o a quién este beneficiando con este servicio por demás ilegal, el caso es que sin más ni más inició con el servicio de transporte público de paga, es decir, servicio de taxi, en la cabecera municipal de Cuauhtémoc.

De acuerdo al comunicado difundido ayer después de que el propio alcalde Rafael Mendoza se subió a uno de esos transportes para tomarse la fotografía y posteriormente dar el banderazo de salida a ese servicio, señala que es “…Para dar respuesta a una de las más sentidas demandas de la población, respecto a contar con un servicio de transporte público en la zona urbana…”

Y que este venía a ser “… un proyecto piloto al que se ha denominado Ruta Comunitaria, mediante el cual, motocicletas especiales para el transporte de pasajeros harán esta labor, por ahora, únicamente en la Cabecera municipal…”

El propio alcalde Mendoza Godínez, quiso justificar su barrabasada reconociendo primero que “…es un pequeño transporte, varias motos que estarán circulando sólo en la cabecera municipal”.

Según el alcalde de Cuauhtémoc, decidió violar las leyes, cosa que está sancionado en México y que por ese solo hecho debe ser castigado, debido, según su dicho, “…porque a muchas personas se les complica transportarse, a veces desde las colonias de abajo, desde el bachillerato, en fin. Es por eso que hemos tomado esa decisión de abrir las puertas a la Ruta Comunitaria”.

Y luego otra vez se envalentona y reta a la autoridad a la que legalmente le compete autorizar que se preste el servicio y le dice que “….y si la Secretaría de Movilidad, llega a tocarnos, vamos a defendernos legalmente”… o sea yo violo la ley, pero no me quieras hacer nada porque grito…

Ni como ayudarle…

A Rafael Mendoza le valió un soberano cacahuate, que la Secretaria de Movilidad le hiciera saber que los mototaxis no están autorizados en el estado de Colima, –por ahí tiene una piedrota en el zapato Gisela Méndez, luego se la comento–, por los altos índices de inseguridad que representa para los usuarios.

De acuerdo a los datos que maneja la Secretaria de Movilidad, “el Observatorio de Movilidad de América Latina, determinó que las tasas de mortalidad en este servicio son entre 35 y 40 veces más altas que en las de un ocupante de automóvil”, en consecuencia, “… permitir la existencia del mototaxi afecta la demanda de pasajeros de los sistemas de transporte público formales, sin que esto mejore la seguridad del pasajero”, declaró la funcionaria estatal.

Pero peor aún le cuento que Rafael Mendoza no tiene ninguna autoridad de arrancar, no solo autorizar el inicio de este programa, sino que además, quién sabe basándose en qué estudio, autorizó tarifas para este servicio de mototaxis, los cuales estarán cobrando de 5 a 15 pesos.

Definitivamente con esta acción Rafael Mendoza denota que perdió piso, –bueno desde hace rato–, que se siente igual que el titular del Ejecutivo del Estado, o incluso más, porque si bien la Ley otorga esa facultad al gobernador del estado de otorgar concesiones, en el caso de las mototaxis, Rafael Mendoza se arroga para sí esa facultad y quién sabe basándose en qué estudio, él decide a quién le autorizó ese servicio, sin informar incluso por cuanto tiempo.

Deba actuar Movilidad…

Ante esta provocación a la autoridad, Gisela Méndez, Secretaria de Movilidad, debe actuar de inmediato y debe enviar a que retiren esas unidades de transporte, pero debe hacerlo sin miramientos, Rafael Mendoza actuó envalentonado porque su amigo, el otro alcalde protegida del ex candidato del blanquiazul a la gubernatura, el tecomense “Lupillo” García Negrete, permitió que en Cerro de Ortega se esté ofertando ese mismo servicio y la titular de Movilidad se ha quedado pasmada, no ha sabido cómo actuar, esa es la piedrota de la que le hablaba líneas arriba.

Da la impresión de que la Secretaria de Movilidad, en el caso de los mototaxis que están operando en Cerro de Ortega, desde hace tiempo, no ha querido actuar porque se ha dejado engañar por el cuento de “Lupillo” García de que él es amigo del gobernador José Ignacio Peralta, y que éste no le hace nada y que le está apoyando en este y en muchos otros asuntos.

Si Gisela no actúa, mañana todos los municipios estarán inundados de este servicio y ella será la responsable…

Así comenzó el servicio Uber, de chofer pro y quién sabe qué tantos otros vehículos que están ofreciendo el servicio de taxi, con vehículos y placas particulares y ya no va a poder sacarlos.

Por otra parte, yo no sé si debe ser la Secretaría de Movilidad, o el área jurídica de Gobierno del Estado o alguna fracción parlamentaria llevar el asunto al Congreso, pero por este tipo de violaciones flagrantes a la ley, creo que debe iniciarse de inmediato un juicio para separar del cargo al alcalde de Cuauhtémoc, que finalmente es lo que persigue, para tratar de hacerse la víctima y decirle a la gente de aquél municipio, que lo quieren quitar del cargo porque no quieren que él les de ese apoyo, cuando la ley es muy clara y él la está transgrediendo.

Creo que la ley se debe aplicar y se tiene que hacer respetar y en este asunto del alcalde de Cuauhtémoc, los diputados de la bancada del blanquiazul representados en el Congreso local, no creo que sean cómplices de una ilegalidad y vayan a defender a un berrinchudo que no respeta su investidura en aras de tratar de sacar raja política.

No sé por qué pero se me vino a la mente Facundo Cabral, cuando hizo referencia a las sabias palabras de su abuela, que dejó plasmada de manera clara una definición…

Habrá que esperar a ver cuál es el desenlace.

Quieren endeudarse…

Los tiempos políticos se acercan y consecuentemente muchos de los actuales actores que aspiran a seguir sacrificándose por el pueblo, tratan de dar el estirón definitivo para impresionar a sus conciudadanos para tratar, ahora que ya se podrá, buscar la reelección en el mismo cargo y si no se alcanza el objetivo, cuando menos que algo quede.

Bueno, pues déjeme comentarle que a finales del año cuando se aprobó el paquete fiscal del estado y de los Ayuntamientos, en los proyectos de Ley de Ingresos de los diez municipios, ninguno de estos previó solicitar la autorización para contratar en el transcurso del año, alguna línea de crédito para desarrollar alguna obra, lo que significa que no tenían nada previsto.

Bueno pues ándale que ahora andan como cucarachas en quemazón las autoridades municipales de Coquimatlán encabezadas por Orlando Lino y sin más, mandaron una solicitud al Congreso del Estado, para que se les autorice a contratar un crédito por más de siete millones de pesos, casi ocho, los cuales no pretenden pagar en esta administración, sino que la heredarían para la siguiente.

De acuerdo a la solicitud que mandaron al Congreso local, quieren que les aprueben, sin haberlo incluido en la ley de ingresos para el ejercicio 2017, que les aprobó el Poder Legislativo, ese crédito por más de 7 millones de pesos.

Pero le ¿digo algo?, la petición está como esas ocurrencias que luego surgen…

Resulta que están pidiendo la autorización “para realizar acciones de mejoramiento de la red de agua potable”… ¿qué pretenden hacer?, quién sabe… ¿cuántos metros lineales de tubería pretenden introducir o cambiar?, quien sabe. ¿Qué colonias van a beneficiar?, vaya usted a saber… No dice nada la solicitud, solo que les aprueben a contratar ese crédito.

Es decir no mandataron ningún estudio, ni tablas de cotizaciones, ni proyectos de lo que pretenden realizar, solamente dicen que la red de agua potable está en mal estado y requieren “lana”, “billuya”, “marmaja”, dinero y que requieren a la voz de ya casi ocho millones de pesos y que pretenden, –bueno eso pretenden–, que se paguen en 36 mensualidades, es decir, transferírsela a la siguiente administración… o lo que es lo mismo “nosotros nos gastamos la plata, y que los que vengan detrás que paguen”.

Vamos a ver qué opinan los diputados, si van a continuar con esa práctica de que “bueno, al cabo es cuate, pues hay que autorizarle lo que nos pide, al cabo el pueblo aguanta eso y más”, ¿verdad?

Para cerrar…

**Otra Ley vetada por el Ejecutivo

Desde que se llevó al pleno y se dio la discusión y fue aprobada con calzador, se vio que la Ley que Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales para el Estado de Colima, no iba a tener mucho futuro, sobre todo porque no se hicieron los consensos entre todas las partes, y ese empecinamiento ya tuvo sus resultados.

El decreto que contenía dicha Ley, le fue turnado al Titular del Ejecutivo, para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”, luego de que había sido aprobado en la sesión del pasado 24 de mayo.

Bueno pues como esa ley no llevaba el consenso de muchas de las partes involucradas, los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), aduciendo que no habían sido escuchados, buscaron directamente al titular del Ejecutivo, para solicitarle que no publicara dicha ley, explicándole que les causaba afectación.

El Gobernador del Estado se comprometió a no publicarla y lo cumplió, el plazo legal para hacerlo se venció el viernes de la semana anterior y dicha Ley que Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales para el Estado de Colima, bailó las calmadas, no pasó el filtro.

Una vez que se cumplió el plazo que tenía el Gobernador para mandar publicar dicha ley, ahora el Congreso dispone de cinco días, para mandar publicar por su cuenta ese decreto en el periódico oficial “El Estado de Colima”, pero le apuesto doble contra sencillo, que los diputados no lo harán, porque lo que menos quieren es tener alguna fricción con el titular del Ejecutivo.

De hecho debo decirle que esta Ley, no debió haberse aprobado, pero hubo un empecinamiento de parte de quien fue la iniciadora de la misma, y cuando se sometió a debate, a pesar de que con naranjas y limoncitos se les trató de explicar que no era la más adecuada y contenía muchos errores, hubo una cerrazón y bueno, ahora estas son las consecuencias, tenemos otra iniciativa de ley vetada.

Es decir, otra vez el titular del Ejecutivo del Estado, sale a corregirle la plana a nuestros diputados… ya lo decía el divo de Juárez (¿verdad Nico?), “…pero qué necesidad…”

**Le comento que hoy habrá doble cartelera, como en el cine, pero esto en el Congreso del Estado. A las 10:00 horas, –hora legislativa–, ha sido convocada sesión solemne para que el Congreso del Estado de Colima, entregue un reconocimiento al escritor y cronista municipal del Ayuntamiento de Colima, el investigador José Abelardo Ahumada González.

La principal promotora de este reconocimiento es la diputada manzanillense Martha Leticia Sosa Govea, quien quedó fascinada con uno de los últimos libros escritos por Abelardo Ahumada, “El camino de Miraflores”, mismo que fue presentado el 16 de octubre de 2016, en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEM).

**Al concluir ese evento, se convocará a sesión ordinaria, se calcula que será a las 12:00 horas, en donde habrán de presentar, si no modificaron el esquema de último momento cuatro dictámenes que tienen que ver con autorizaciones a los ayuntamientos para ampliar los cobros de licencias comerciales, servicios de agua potable, en fin, todos aquellos que no han pagado contribuciones ni licencias, a que puedan renovarlas sin pagar recargos.

**Le anticipo que aún cuando ya estamos a medio mes de junio, no se presentará el dictamen, lo que es más, aún ni empiezan a elaborarlo, sobre lo que serán las reformas al Código Electoral del Estado que regirá el proceso electoral 2017-2018.

Todavía este miércoles la diputada de Movimiento Ciudadano, entregó vía Oficialía de Partes sus propuestas, de lo que pretende quede claramente especificado en ese ordenamiento, como es el aspecto de la equidad de género, las candidaturas independientes, en fin lo que ya se aprobó reformar en la Constitución local en esa materia, que queden debidamente clarificadas en el Código.

**También déjeme comentarle que se han estado realizando una serie de reuniones en el Congreso del Estado, eso sí todas a puerta cerrada y por la tarde, para que no haya reporteros, donde se ha estado discutiendo la posible autorización de apoyos a los habitantes del Cerro Grande, para que se realicen obras que permitan mantener en buen estado la “olla de agua”, que abastece de líquido a los manantiales que nos surten a los habitantes de Colima y Villa de Álvarez.

En esas reuniones, entre otros ha estado participando el diputado Riult Rivera Gutiérrez, funcionarios de la biosfera de la Sierra de Manantlán, gente del Terrero, entre otras.

**Asimismo se han estado organizando reuniones con las autoridades de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima-Villa de Álvarez, donde están discutiendo los apoyos que se plantearon en tribuna para aquellos lotes no construidos, para que paguen solo el equivalente a medio salario.

Los temas son interesantes, pero como le digo, los vienen haciendo en lo oscurito y sin la presencia de los medios de comunicación, como si les hiciéramos tanta “mosca”…

**A Fernando Cruz: Se el dolor y la pena que estás viviendo por el sentido fallecimiento de tu señora madre, de manera respetuosa te hago llegar un abrazo afectuoso y mi solidaridad en estos aciagos momentos, haciendo votos porque en la solidaridad fraterna tú y todos tus familiares, encuentren pronta resignación. Estoy seguro que el recuerdo, su imagen y sus acciones vivirán por siempre entre ustedes.

Por hoy hasta aquí la dejamos, ya le platicaré “Desde la Curul 26”, como se desarrollarán las sesiones de este día y cómo será el fin de semana que se prevé intenso, viene López Obrador el sábado, seguramente habrá mucha tela de donde cortar… hasta la próxima.

Comentarios

Comentarios