11 comercios fueron sujetos a proceso administrativo tras operativo de Profeco en vacaciones

*Se realizó la verificación de 67 comercios en la zona costera de Tecomán, Armería y Manzanillo, informa delegada.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Los operativos que realizó la Procuraduría Federal del Consumidor durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, arrojaron 11 establecimientos sujetos a proceso administrativo y otros sancionatorios, al violentar las normas y derechos de los consumidores.

Al respecto, la delegada de Profeco Margarita Puente de la Mora señaló que se realizaron 67 verificaciones a igual número de establecimientos en la zona costera de Tecomán, Armería y Manzanillo, donde se incluyeron hoteles, tiendas con venta de artículos de temporada y restaurantes; así como prestadores de servicios turísticos.

Hizo saber que revisaron el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas donde también supervisaron la atención que brindaron las centrales de autobuses.

Explicó que únicamente recibieron cuatro denuncias en la dependencia federal y entre las principales irregularidades que encontraron después de la verificación, fue que los comercios no exhibieron precios, no respetaron tarifas, no informaron cantidades ni tampoco contrato de adhesión para la prestación del servicio, además que algunos no tenían las básculas calibradas.

La funcionaria federal hizo saber que las irregularidades se detectaron en tiendas de conveniencia, comercios dedicados a la venta de artículos de temporada, restaurantes, talleres, estacionamientos y otros giros.

Dejó en claro que cada irregularidad en el establecimiento tiene su propio seguimiento del cual podría derivarse de una sanción, sin embargo dijo que cada caso es diferente.

Margarita Puente de la Mora recordó que los consumidores pueden denunciar a los teléfonos 31 2 79 91 y 31 2 7992.

